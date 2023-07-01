Обнародовано, за какие деньги Меладзе готов выступить перед россиянами

Валерий Меладзе после начала СВО покинул Россию и живет с семьей за рубежом. Но выступать перед россиянами не отказывается – дело лишь в цене вопроса. Так, канал «Телега ONLINE» связались с директором Валерия Меладзе и под видом покупателей узнали его требования.

Частный концерт певец готов выступить на южном берегу Франции, – как пишет Экспресс Газета, эта локация ему удобна. За 80 тысяч евро Меладзе будет петь перед публикой 45 минут.

Величина гонорара за последние два года значительно подросла. Еще два года назад Меладзе просил за корпоратив не более 60 тысяч евро.

Валерий Меладзе должен был выступить на крыше площадки Roof Fest В Санкт-Петербурге еще до пандемии. Но потом начался коронавирус, ввели ограничения на массовые мероприятия, и концерт перенесли. В итоге концерт переносили восемь раз.