На мероприятии в честь сына Киркорова произошел неприятный инцидент
В Москве на днях прошел модный показ 11-летнего сына Филиппа Киркорова Мартина, который вместе с дизайнером Аникой Керимовой продемонстрировал публике свою первую коллекцию.
После показа гости остались на вечеринку в честь дня рождения Киркорова-младшего. Репортеры, пользуясь случаем, стали задавать вопросы. Девушка, представлявшая одно из светских изданий, обратилась к Керимовой:
«О вашем удивительном сходстве с Мартином и Аллой-Викторией все говорят и пишут в Интернете. Это правда, что являетесь их настоящей мамой?»- спросила журналистка.
Аника вспылила, назвав подобное любопытство бестактным, и, как сообщает Экспресс Газета, обратилась к охранникам. Секьюрити вывели нарушительницу спокойствия с мероприятия.
В интернете активно обсуждают сумму, в которую новое увлечение сына обошлось звездному папе. Филипп Бедросович выложил за коллекцию маленького кутюрье 10 миллионов рублей.