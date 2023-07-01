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На мероприятии в честь сына Киркорова произошел неприятный инцидент

В Москве на днях прошел модный показ 11-летнего сына Филиппа Киркорова Мартина, который вместе с дизайнером Аникой Керимовой продемонстрировал публике свою первую коллекцию.

На мероприятии в честь сына Киркорова произошел неприятный инцидент
© РИА Новости

После показа гости остались на вечеринку в честь дня рождения Киркорова-младшего. Репортеры, пользуясь случаем, стали задавать вопросы. Девушка, представлявшая одно из светских изданий, обратилась к Керимовой:

«О вашем удивительном сходстве с Мартином и Аллой-Викторией все говорят и пишут в Интернете. Это правда, что являетесь их настоящей мамой?»- спросила журналистка.

Аника вспылила, назвав подобное любопытство бестактным, и, как сообщает Экспресс Газета, обратилась к охранникам. Секьюрити вывели нарушительницу спокойствия с мероприятия.

В интернете активно обсуждают сумму, в которую новое увлечение сына обошлось звездному папе. Филипп Бедросович выложил за коллекцию маленького кутюрье 10 миллионов рублей.

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