У Николая Ефремова были серьезные проблемы со здоровьем

Николай Ефремов накануне был госпитализирован и экстренно прооперирован после падения из окна. Как сообщают СМИ, у сына Михаила Ефремова есть серьезная алкогольная зависимость. И наследник знаменитого актера уже не в первый раз попадает в неприятные истории, которые до последнего времени все же хорошо заканчивались.

Так, в апреле Николай попадал в больницу, предположительно, после употребления запрещенных веществ. Затем молодой человек подрался с таксистом, после чего его нашли в придорожной канаве. Чуть позднее, - рассказывает СтарХит, на Николая составили протокол о распитии алкоголя в общественном месте.

Ефремов-младший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он уже попадал в клинику с галлюцинациями. По слухам, соседи жаловались на то, что Николай в неадекватном состоянии выбрасывал вещи из окон.

При этом знакомые Ефремова говорят, что таким его делает алкоголь. В обычной жизни все характеризуют его как отзывчивого и приятного человека.