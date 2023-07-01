Бедрос Киркоров сделал заявление насчет свадьбы

«Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподает. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие, в которую она влюблена», - рассказывал он.