Бедрос Киркоров сделал заявление насчет свадьбы
Отец Филиппа Киркорова приехал на день рождения внука Мартина со своей подругой Олесей. 91-летний Бедрос удивил журналистов неожиданным заявлением. Как информирует «Комсомольская Правда», пожилой певец пожаловался на самочувствие и озвучил неожиданную новость.
«Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее», - сообщил он.
Ранее в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась тема предстоящего бракосочетания артиста и его 43-летней помощницы. Тем более, что Бедрос развелся со своей супругой Людмилой, с которой прожил в браке более 26 лет.
Сам Бедрос объяснял, что причиной расставания послужило то, что Людмила отказалась переезжать в столицу.
«Предлагал Люде переехать в Москву, но она патриотка своего города. В Москве жить не хочет. Дело в том, что она - профессор, имеет свою кафедру в Великом Новгороде, где преподает. Она не хочет отказываться от своей работы, которая доставляет ей колоссальное удовольствие, в которую она влюблена», - рассказывал он.
У Киркорова-старшего теплые отношения с сыном. Филипп трогательно поздравил папу в день его 91-летия в своем микроблоге. Он пожелал ему оставаться таким жизнелюбивым еще много лет.