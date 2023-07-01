Галич рассказала о простом и эффективном способе похудения
Ида Галич, в свое время прибавившая в весе после родов, находится сейчас в отличной форме. Блогер поделилась с подписчиками простым и очень действенным рецептом поддержания стройности. Это обыкновенная пешая ходьба, но быстрым шагом.
Телеведущая назвала этот способ очень недооцененным, - пишет moslenta.ru.
«Я стараюсь каждый день ходить. Просто иду быстрым шагом. Хотя бы час. Самый недооцененный способ попрощаться с лишними килограммами. Потому что плохой маркетинг», — заявила Галич.
Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич назвала главным качеством мужчины наличие в его жизни дела, которое его вдохновляло бы. Это мнение она озвучила в выпуске шоу «1-11», вышедшем в официальном сообществе Галич во «ВКонтакте».
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