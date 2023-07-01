Подольская объяснила, почему не помогает сыну с домашними заданиями
Наталья Подольская призналась, что не делает уроки вместе со старшим сыном Артемом.Она отметила, что это – ее принципиальная позиция.
Ее старший ребенок Артем закончил первый класс элитной гимназии, занятия в которой стоят полмиллиона в год. Это школа полного дня, и дети все уроки делают там же. Наталья убеждена, что дети должны заниматься самостоятельно, это приучает их к ответственности. Об этом пишет портал deti.mail.ru.
«Мне кажется, вопрос не в самом факте наличия домашних заданий, а в их количестве и сложности. От других мам я часто слышу, как их детей перегружают заданиями на дом: знакомые жалуются, что наши школы просто издеваются над детьми. Ученики приходят из школы и, наспех перекусив, сразу садятся за уроки, иначе попросту не успеют все сделать. С подобным я не сталкивалась и, честно, переживаю, если у нас будет так же.
Не буду скрывать: я сделаю все, что возможно, только бы не сидеть за уроками со своими детьми. Потому что знаю, как это может испортить отношения между родителями и ребенком, а также настроение и тем и другим», - объяснила Подольская.
Уважение и терпение назвала секретами счастливого брака певица Наталья Подольская, жена певца Владимира Преснякова.
«Секрет счастливых отношений с мужем — в любви, уважении и терпении. Я люблю пользоваться принципом "поставь себя на его место". И, кстати, не только в семейной жизни, а во всех ситуациях», — написала Наталья в личном блоге.