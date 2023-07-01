Подольская объяснила, почему не помогает сыну с домашними заданиями

«Мне кажется, вопрос не в самом факте наличия домашних заданий, а в их количестве и сложности. От других мам я часто слышу, как их детей перегружают заданиями на дом: знакомые жалуются, что наши школы просто издеваются над детьми. Ученики приходят из школы и, наспех перекусив, сразу садятся за уроки, иначе попросту не успеют все сделать. С подобным я не сталкивалась и, честно, переживаю, если у нас будет так же.