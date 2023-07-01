Сябитова удивила публику заявлением о сайтах знакомств

Роза Сябитова накануне высказалась по поводу сайтов знакомств. Телесваха считает их бесполезными и даже опасными. Так, телеведущая убеждена, что если кто и встретил свою любовь при помощи подобных площадок - то это единицы.

Зато с мошенниками сталкивался едва ли не каждый первый. Сайты знакомств, как и люди, жаждущие на них заработать, по ее мнению, просто зарабатывают деньги на одиноких и наивных женщинах, - пишут dni.ru.

Роза советует искать судьбу там, где можно встретить людей, близких по интересам. К примеру, на сайтах музыкантов, путешественников, любителей отдыха на природе и пр. Тогда у человека гораздо больше шансов не ошибиться.

Это заявление вызвало большое обсуждение в социальной сети. Подписчики считают, что Сябитова излишне категорична в своих предпочтениях или антипатиях.