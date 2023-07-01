Кудрявцева отреагировала на заявление Хаматовой
Чулпан Хаматова уехала из России еще год назад. Актриса живет с воем особняке недалеко от Риги и время от времени дает интервью и делает резкие заявления. Так, в одной из бесед с журналистами она поддержала снос памятника советским воинам в Риге, а также поразмышляла о Победе и «бездушном Бессмертном полке», - пишет teleprogramma.pro.
Лера Кудрявцева прокомментировала слова Чулпан в Телеграм-канале.
«Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же все это не послышалось? Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило», - написала Кудрявцева в своем Telegram. И не смогла сдержаться: «Она что несет! Бессмертный полк – бездушный. Победу присвоили. И Пушкин она не знает является ли он угрозой нацбезопасности Латвии».
Телеведущая огорчена позицией бывшей коллеги по цеху.
«Сколько ведь хорошего она сделала, когда занималась фондом, сколько деток спасла. Ну уехала и уехала, ну живи, работай. Ну зачем так – то?» - недоумевает Лера.
Ранее Кудрявцева рассказала, что в детстве она стыдилась и не принимала свое имя.
«Все были нормальными Машами, Олями, Ленами, а я Лера...Ну что к чему?», - написала Лера в личном блоге.