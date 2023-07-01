Кудрявцева отреагировала на заявление Хаматовой

Чулпан Хаматова уехала из России еще год назад. Актриса живет с воем особняке недалеко от Риги и время от времени дает интервью и делает резкие заявления. Так, в одной из бесед с журналистами она поддержала снос памятника советским воинам в Риге, а также поразмышляла о Победе и «бездушном Бессмертном полке», - пишет teleprogramma.pro.