Астролог рассказал, как узнать своё кармическое предназначение

В гороскопе за кармическое предназначение человека отвечает лунный узел Раху — в натальной карте значок напоминает перевёрнутую чашу. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Катерина Дятлова.

Если Раху в Овне, задача человека — научиться ничего не бояться, «прошибать двери лбом», выживать в любых экстремальных условиях. Миссия с Раху в Тельце — уметь разумно распоряжаться бюджетом. Кроме того, человеку необходимо заниматься созиданием и творчеством, развивать вкус, чтобы украшать мир новыми идеями и создавать свои продукты.

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Тем, у кого Раху в Близнецах, предстоит найти пару и построить совместную жизнь. Они также должны работать со словом и информацией, объяснять людям сложное простым языком, бороться с чужими неправильными убеждениями и развенчивать их иллюзии, отметил эксперт.

Если Раху в Раке, то ваше предназначение — поработать над своими эмоциями и отношениями с родителями, развивать эмпатию, научиться создавать уют и праздничную атмосферу, развлекать других.

Задача человека с Раху во Льве — поднять свою самооценку и стать уверенным в себе, найти увлечение, приносящее радость, помогать окружающим раскрепощаться и блистать самому. С Раху в Деве предстоит научиться быть исполнительным мастером своего дела и научить этому других, подчеркнул астролог. Ваша миссия — бороться с безграмотностью, заниматься расследованиями и исследованиями, помогать находить истину, решать интеллектуальные задачи.

Человеку с Раху в Весах важно научиться манерам, этикету и дипломатии, чтобы изящно уступать, партнёрствовать, делегировать, добиваться своего хитростью и мудростью.

Раху в Скорпионе следует заниматься бизнесом и бороться за то, что вам нужно, не уступать и не бояться испытывать себя на прочность. Кармическая задача людей с Раху в Стрельце — завоевать уважение окружающих, став примером для подражания, авторитетом и экспертом в выбранной области. Следует уделять внимание духовному развитию, добавила Дятлова.

Предназначение человека с Раху в Козероге — чтить иерархию и подниматься по карьерной лестнице. Брать на себя ответственность, организовывать и руководить процессами, служить надеждой и опорой для других.

Раху в Водолее — быть полезным обществу благодаря своему альтруизму и свежему взгляду на старые проблемы. «Можно и нужно устраивать революции, меняя правила игры на более современные и актуальные. Задавать моду, создавать композиции в различных творческих областях, ставить эксперименты и подавать новые идеи», — посоветовал астролог.

А вот людям с Раху в Рыбах необходимо постичь дзен и научиться следовать течению жизни. Их задача состоит в духовном развитии.