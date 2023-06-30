Люся Чеботина рассказала о реакции на хейтеров

«Когда какой-то человек становится популярнее, всем хочется его обсудить. Неважно, в хорошем свете или в плохом, иногда в хорошем, чаще всего в плохом. Могу сказать, находясь по ту сторону, что большинство из этого — наглая ложь, поэтому меньше верьте тому, что говорят… Конечно, плакала, расстраивалась, но это сделало меня сильнее».