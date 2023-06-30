Люся Чеботина попала в ДТП
Мартин, сын певца Филиппа Киркорова, вчера отмечал свой 11-й день рождения. На праздник к мальчику приехали многие российские артисты, в том числе и исполнительница Люся Чеботина.
Звезда призналась, что перед мероприятием оказалась в неприятной ситуации.
«Буквально 30 минут назад я попала в ДТП. И в момент, когда мы осматривали машину, ко мне подошли сфоткаться. Да, часто нарушают личные границы. В нас врезались, и вот сейчас мы ждем сотрудников ГАИ. Хорошая машина…» — рассказала Чеботина порталу «Стархит».
При этом певица не стала акцентировать внимание на плохом. Люся отметила, что с радостью смотрела показ коллекции одежды Мартина.
«Возможно, куда-нибудь я бы и попробовала это надеть!» — заявила она.
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