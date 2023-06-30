Люся Чеботина попала в ДТП

«Буквально 30 минут назад я попала в ДТП. И в момент, когда мы осматривали машину, ко мне подошли сфоткаться. Да, часто нарушают личные границы. В нас врезались, и вот сейчас мы ждем сотрудников ГАИ. Хорошая машина…» — рассказала Чеботина порталу «Стархит».