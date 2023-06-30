Барецкий потребовал от Греты Тунберг пожизненного содержания

Назвавший себя отцом Тунберг Барецкий потребовал от экоактивистки пожизненного содержания
Также шоумен осудил девушку за визит на Украину.
Накануне она приехала к Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить последствия разрушения Каховской ГЭС. Поездку организовали в рамках встречи с международной рабочей группой по экологии.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» шоумен Стас Барецкий раскритиковал действия Тунберг. Он признался, что попал в больницу с сердечным приступом, узнав о её посещении республики. Барецкий отметил, что планирует требовать с Тунберг миллион долларов, потому что она «небедная девочка».
«Когда я узнал об этой новости, я был шокирован, я даже попал в больницу — у меня случился сердечный приступ после этого. От дочки своей я такого не ожидал, потому что у нас сейчас всё идёт к тому, что она меня признаёт родным отцом по экспертизе, потому что экспертиза подтвердила отцовство. И тут такой удар. Я от неё не откажусь, но я сейчас буду ещё сильнее настаивать на том, что я её отец, требовать с неё пожизненной пенсии для себя, потому что она девочка небедная.
Если она будет от этого отказываться, на правах родного кровного отца я имею право по международным законам требовать с неё. Я человек уже немолодой, мне нужно, чтобы единственная наследница меня содержала. Я сейчас собираю медицинские справки и буду требовать от неё того, чтобы она меня содержала по жизни, либо какую-то единовременную выплату — миллион долларов, чтобы мне хватило на более-менее беспечную старость».
Подрыв Каховской ГЭС был совершён в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населённых пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения ГЭС и затопления территорий Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью в декабре 2019 года. По заверениям шоумена и режиссёра фильма «Брат-3», с матерью активистки он познакомился в конце 90-х в Санкт-Петербурге.