Барецкий потребовал от Греты Тунберг пожизненного содержания

«Когда я узнал об этой новости, я был шокирован, я даже попал в больницу — у меня случился сердечный приступ после этого. От дочки своей я такого не ожидал, потому что у нас сейчас всё идёт к тому, что она меня признаёт родным отцом по экспертизе, потому что экспертиза подтвердила отцовство. И тут такой удар. Я от неё не откажусь, но я сейчас буду ещё сильнее настаивать на том, что я её отец, требовать с неё пожизненной пенсии для себя, потому что она девочка небедная.



Если она будет от этого отказываться, на правах родного кровного отца я имею право по международным законам требовать с неё. Я человек уже немолодой, мне нужно, чтобы единственная наследница меня содержала. Я сейчас собираю медицинские справки и буду требовать от неё того, чтобы она меня содержала по жизни, либо какую-то единовременную выплату — миллион долларов, чтобы мне хватило на более-менее беспечную старость».