Волочкова показала своего нового спутника

«Главный шеф-повар уже на месте. Кто будет в гостях, потом скажем. Такой красивый! У нас все прекрасно! И у нас накрыто все. Совсем скоро у Сильвериюша будет показ, и я буду в нем участвовать. Он рядом, все будет круто!» — заключила артистка.