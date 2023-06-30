Собчак пожаловалась на монтаж шоу с ее участием

«Может, я и не собиралась на это интервью как на красную дорожку, но и опухшим покойником я тоже не была. Я, знаете, всматривалась в это лицо несколько раз. Почему я никогда не видела его в зеркале, даже после самых диких тусовок?» — пожаловалась журналистка.