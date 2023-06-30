В рэпера Mayot кинули ботинком на концерте в Нижнем Новгороде

«Честно, все мы в гримерке сегодня сидели, и все ребята сказали: «Какие же злые люди в Нижнем Новгороде». Вы че, ребят, прикалываетесь, что ли? Это ни в какие рамки», — объяснил Никитин, добавив, что ушел со сцены, когда увидел, что одна из девушек показала ему «фак».