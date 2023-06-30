Американская поп-певица Мадонна месяц боролась с высокой температурой, прежде чем ее доставили в больницу без сознания. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, 64-летняя Мадонна игнорировала свои симптомы и не обращалась к врачу, потому что была полностью сосредоточена на репетициях для предстоящего тура «Celebration». Врачи певицы считают, что температура была признаком инфекции, которая обострилась, потому что ее не лечили.

Таблоид со ссылкой на свои источники добавил, что сейчас Мадонна чувствует себя лучше, но ее близкие обеспокоены тем, что она пойдет против указаний врача и будет настаивать на том, чтобы начать свое мировое турне как можно скорее.