Бородина рассказала, как справляется с хейтом

Телеведущая Ксения Бородина ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как справляется с негативом в свой адрес.

© соцсети

Бородина заявила, что в ее жизни не осталось хейта. Она объяснила, что убрала все источники раздражения и ничего не читает о себе. По словам звезды, ее иногда отмечают на обсуждениях, посвященных ей, но она не реагирует на них.

«С моими обостренным чувством справедливости, поверьте, это не было легко. Но я просто поняла, чем меньше туда энергии отдаешь, тем больше позитива получаешь. Причем, когда у тебя все хорошо, и ты довольна своей жизнью, тебе глубоко плевать на хейтеров», — заключила телеведущая.

Бородина впервые дебютировала на телевидении в ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. В 2004 году она стала ведущей программы «Дом-2». Звезда также работала в проектах «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Перезагрузка», «Бородина против Бузовой», «ББ шоу», «Женский клуб».