Стало известно о состоянии Мадонны после выписки из больницы

Известная американская исполнительница Мадонна, которая на днях выписалась из больницы после лечения бактериальной инфекции, до сих пор ощущает недомогание, сообщает TMZ со ссылкой на близкие к знаменитости источники.

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Певица была госпитализирована в минувшие выходные. По словам ее менеджера, ей пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии. Вечером 28 июня она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке.

По данным издания, после выписки у Мадонны началась непрерывная рвота, она до еще страдает от инфекции. Состояние настолько плохо, что исполнительница не может вставать с постели.

При этом состояние Мадонны на момент госпитализации было настолько серьезным, что ее близкие готовились к худшему. Они связали ее критическое состояние с 12-часовыми репетициями. Певица готовилась к турне, проведение которого теперь под вопросом. Менеджер Гай Озри изучает варианты переноса первого концерта, намеченного на 15 июля, на более поздний срок.