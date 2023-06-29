Звезда «Дома-2» пожаловалась на проблемы с квартирой

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, что обнаружила много мелких недочетов в квартире после переезда в новое жилье. Информацией об этом она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© @pinchuk_official

Несколько недель назад Пинчук вместе с семьей переехала в подмосковный город Красногорск. По ее словам, в одной из комнат квартиры сильно капает с потолка, и теперь ей приходится постоянно ставить ведра, чтобы не залить соседей. При этом сильный шум от падающих капель мешает звезде спать. Кроме того, на опубликованной звездой записи можно увидеть, что на потолке заметны трещины.

«А я точно сижу не в каком-нибудь сарае, а не в квартире? Просто... У меня нет слов», — пожаловалась звезда подписчикам.

Пинчук отметила, что в проблеме виноват застройщик и сложившаяся ситуация никак не связана ни с ремонтом, который ранее проводился в квартире, ни с окнами. Она добавила, что намерена обратиться в управляющую компанию, однако не рассчитывает на ее содействие в решении проблемы.

«Как я поняла, застройщик и управляющая компания не помогут решить данный вопрос, нужно решать все самим», — сообщила Пинчук.