Стало известно, сколько Павел Воля заработал на собственном бренде одежды

Юморист и телеведущий Павел Воля за 2022 год заработал 17 миллионов рублей благодаря деятельности своей компании ООО "Воля Веар", которая специализируется на продаже одежды. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

По данным СМИ, Воля открыл фирму в 2019 году. Супруга телеведущего Ляйсан Утяшева помогает ему развивать собственный бренд одежды. Недавно артистка подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного товарного знака Liasan, под которым будет выпускаться одежда, косметика и сувенирная продукция.

Ляйсан Утяшева познакомилась с юмористом на съемках передачи Comedy Club. Долгое время знаменитости просто дружили. В 2012 году умерла мать Ляйсан Утяшевой. Комик в это время поддержал гимнастку и постоянно находился с ней рядом. В этом же году Воля и Утяшева поженились. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София.

Шоумен говорил, что у него никого не было до брака со спортсменкой, а романы с другими женщинами артист не считает серьезными отношениями. По словам юмориста, только с Утяшевой он узнал о настоящей любви и счастье.