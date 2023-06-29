Дмитрий Певцов раскрыл секреты своего крепкого брака

Артист Дмитрий Певцов рассказал в беседе с News.ru, как ему удается поддерживать хорошие отношения в браке.

Певцов заявил, что любовь - это работа над собой. Он считает, что в браке необходимо заниматься самовоспитанием. По его мнению, в семейной жизни нужно думать о близких и поддерживать их во всем, а не тянуть одеяло на себя.

Певцов уверен, что также необходимо каждый день "завоевывать" свою жену.

"Я должен делать так, чтобы жена слышала, и видела, и чувствовала мою любовь. Не просто в словах, но и в поступках. И у меня родилась аксиома: я убежден, что простить любимому человеку можно все. Ибо кому плохо, тот сам и виноват", - поделился музыкант.

Певцов завел роман с актрисой Ольге Дроздовой на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". В 1994 году артисты поженились. В 2007-м у них родился сын. Мальчика назвали Елисеем.