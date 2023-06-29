Актриса Васильева призналась, что иногда встречает в РФ артистов-эмигрантов

«Они так и остались при своем мнении, мне недоступном. Есть ощущение, что у них произошел психический сдвиг. Они ни в чем не нуждались, были востребованы и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало. Раскаяние должно быть таким, чтобы люди поверили», — подчеркнула актриса.