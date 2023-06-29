Собчак показала лицо без фильтров со словами «еду на уколы красоты»

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без фильтров со словами «еду на уколы красоты». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором запечатлена себя в машине. На ней надеты облегающая кофта с вырезом, классический пиджак и джинсы. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки присутствует тканевая маска, а волосы уложены в небрежную прическу.

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«Еду на уколы красоты. Красоты, конечно же, добиться не удастся, но хотя бы приличного вида, для того чтобы снять вам новости», — сообщила телезвезда.