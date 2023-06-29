Певица Кристина Орбакайте разместила серию фотографий в соцсетях. Она показала, как проводит время с семьей. Артистка находится в Венеции вместе с двумя детьми, Дени и Клавдией, и мужем Михаилом Земцовым.

Орбакайте показала, как прошла экскурсия по рекам и каналам итальянского города на гондоле. Артистка засняла на видео, как наслаждается отдыхом вместе с семьей под музыку Тото Кутуньо «Solo noi» («Только ты»).

До этого Кристина Орбакайте путешествовала по Франции и Италии. Артистка сообщила об отпуске подписчикам в соцсетях. Она рассказала, что у ее детей начались каникулы.

В последнее время Кристина Орбакайте все чаще проводит время за границей. Артистка живет в США, где находится ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, а также дети – Дени Байсаров, Клавдия Земцова и Никита Пресняков. Недавно знаменитость рассказала, что ее дочь перешла в среднюю школу в США.