Уехавшая из России Кристина Орбакайте показала, как проводит время с мужем и детьми
Певица Кристина Орбакайте разместила серию фотографий в соцсетях. Она показала, как проводит время с семьей. Артистка находится в Венеции вместе с двумя детьми, Дени и Клавдией, и мужем Михаилом Земцовым.
Орбакайте показала, как прошла экскурсия по рекам и каналам итальянского города на гондоле. Артистка засняла на видео, как наслаждается отдыхом вместе с семьей под музыку Тото Кутуньо «Solo noi» («Только ты»).
До этого Кристина Орбакайте путешествовала по Франции и Италии. Артистка сообщила об отпуске подписчикам в соцсетях. Она рассказала, что у ее детей начались каникулы.
В последнее время Кристина Орбакайте все чаще проводит время за границей. Артистка живет в США, где находится ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, а также дети – Дени Байсаров, Клавдия Земцова и Никита Пресняков. Недавно знаменитость рассказала, что ее дочь перешла в среднюю школу в США.
У Кристины Орбакайте трое детей. В 1991 году родился ее первенец Никита от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым. В 1998 году Орбакайте родила сына Дени в союзе с Русланом Байсаровым. В 2012 году артистка стала мамой в третий раз – на свет появилась ее дочь Клавдия в браке с Михаилом Земцовым.