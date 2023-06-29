Блогер Слава Бустер ответил на слухи о романе с бывшей женой Моргенштерна*

Блогер Слава Бустер отреагировал на слухи о романе с Диларой Зинатуллиной. Об этом пишет Super.

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«Мы просто поздоровались. И все, в принципе. <...> Мы просто обнялись — когда друзья видятся, они обнимаются», — заявил Бустер. Он заверил, что у него нет романтических отношений с бывшей женой Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), и они просто друзья.

После того, как блогер опроверг слухи о романе с Диларой, он нецензурно выразился в адрес тех, кто распространяет эти сведения. Бустер обозвал пользователей сети, которые с уверенностью написали, что он встречается с блогершей.

28 июня Дилару Зинатуллину застали вместе со Славой Бустером после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину. Отмечается, что, сев в автомобиль, блогерша поцеловала молодого человека. Позже они отправились в столичный ЖК, где проживает Дилара.

В апреле 2022 года Дилара рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.