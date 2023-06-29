Семья Мадонны приготовилась к худшему после ее госпитализации

Состояние 64-летней Мадонны было таким тяжелым, что семья всерьез переживала за ее жизнь и готовилась к худшему после ее госпитализации. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на родственника звезды.

По словам члена семьи, Мадонна подорвала здоровье, готовясь к своему концертному туру.

«Последние пару дней никто по-настоящему не знал, как все будет разворачиваться, семья готовилась к худшему. Поэтому все держали в секрете с субботы. Все верили, что мы можем потерять ее, такова правда», --сказал родственник.

У Мадонны шестеро детей. Старшая, 26-летняя Лурдес, во время госпитализации находится рядом с матерью.