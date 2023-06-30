Пластический хирург объяснил появление шрама на животе Киркорова

Российский пластический хирург Тимур Хайдаров объяснил появление шрама на животе поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Соответствующий материал появился на сайте издания Super.

Ранее медик опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, на котором 56-летний певец приподнял свою кофту и показал след от хирургического вмешательства в виде горизонтальной полосы.

По словам врача, Киркорову делали надрез, когда выкачивали из его живота жировую прослойку. На данный момент швы находятся на стадии заживления.

«Потом сосудики прорастают, [появляются] покраснения, и на каждой есть определенные последствия. Поэтому, я думаю, годик, и рубца видно не будет», — рассказал он.

При этом Хайдаров отметил, что артист придерживается его рекомендаций, но иногда поддается слабостям.

«Подождите немножечко, мы скоро поделимся фотографиями того, что было до. Как говорит Филипп, нет предела совершенству, нет предела красоте», — заключил собеседник издания.