Рыбам не стоит привлекать к себе внимание, а Козерогам потребуется хладнокровие: гороскоп на четверг, 29 июня

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня.

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Этот день обещает быть довольно непростым, так что, как бы вы ни старались, полностью избежать проблем и неприятностей сегодня вряд ли получится. Вероятны трудности в общении с коллегами по работе и руководством. Как бы вы ни старались вести себя дружелюбно, не всегда будет получаться сохранять спокойствие. После обеда вам предстоит обдумать какой-то интересный вопрос или заняться творческим делом, требующим фантазии и изобретательности. Вечер может порадовать вас неожиданными подарками и другими приятными сюрпризами.

Вас ожидает спокойный день, который вряд ли ознаменуется какими-то значительными событиями или важными жизненными переменами. Однако настроение у вас будет на высоте: вы еще и окружающих станете заражать своим оптимизмом. У вас появится масса новых идей, а чуть позднее вы сможете их реализовать, хотя и в несколько измененном виде. После обеда представится возможность решить финансовый или имущественный вопрос, сделать удачные и выгодные покупки. В стремлении получить яркие впечатления, вы можете отправиться с незапланированную поездку – она вас точно не разочарует.

Сегодня вы будете склонны принимать чересчур близко к сердцу все происходящее, и любой пустяк может заставить вас утратить душевное равновесие. Став нервными и раздражительными, вы рискуете поссориться не только с коллегами по работе, но и с самыми близкими людьми. Потеряв присущий вам оптимизм, рискуете на время впасть в уныние: не переживайте, уже вскоре все проблемы и печальные мысли останутся позади. Во второй половине дня воздержитесь от дальних поездок – это время для них неблагоприятно. В вопросах, касающихся денег, также нужна осторожность, зато в этот день вас может ожидать интересное знакомство, которое положит начало новым романтическим отношениям.

Постарайтесь не впадать в панику, если сегодня что-то пойдет не так, как вы задумывали. Несмотря на все трудности этого дня, он все же будет не безнадежно плохим. Сложные задачи решайте самостоятельно: советы со стороны не только не принесут пользу, но и могут сбить вас с толку. Также сегодня вероятны трудности финансового плана, и хотя они будут носить временный характер, желательно все-таки сократить расходы и не совершать незапланированных покупок. Вторая половина дня благоприятна для поездок и прогулок: вы получите массу новых впечатлений и ярких эмоций. При этом избегайте перегрузок – они могут сегодня плохо сказаться на здоровье.

Первая половина дня может сложиться весьма неудачно, особенно, если вы будете торопиться. Нежелательно планировать на это время ни ответственных встреч, ни важных дел. После обеда влияние позитивных тенденций начнет усиливаться, и вы будете чувствовать себя намного увереннее. Представится шанс обсудить с опытными людьми важные для вас вопросы: вы не только получите полезные советы, но и реальную помощь, которая окажется весьма кстати. Также в это время вам может представиться возможность заключить выгодную сделку или каким-то другим способом улучшить ваше материальное положение.

Подходящий день для общения, как личного, так и делового. Все встречи этого дня пройдут хорошо: вы вдоволь пообщаетесь с самыми разными людьми, опыт каждого из которых будет вам по-своему полезен. Финансовая картина благоприятная: вероятны неплохие денежные поступления, ценные подарки и выгодные сделки. Несмотря на благосклонность звезд, постарайтесь сегодня все-таки не нарушать общепринятых правил и традиций, иначе привлечете к себе ненужное внимание, а оно, в свою очередь, помешает осуществлению ваших давних планов.

Первая половина дня обещает быть непростой, однако со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться и дела пойдут все лучше и лучше. Вероятно получение хороших новостей и неожиданных предложений, а также вам представится шанс внести в свою жизнь какие-то кардинальные перемены и избавиться, наконец, от того, что мешало вам двигаться вперед. Благодаря вашему дружелюбию и оптимистичному настрою многие захотят сегодня пообщаться с вами и узнать вас поближе. Вероятно знакомство, которое положит начало романтическим отношениям.

Вас ожидает насыщенный и благоприятный день. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих, если не станете гнаться за яркими впечатлениями и ввязываться в сомнительные проекты. Необходимо время для наведения порядка в делах и решения возникших в последнее время проблем, поэтому не торопите события: пока вы будете терпеливы и аккуратны, вероятность ошибок будет небольшой. Собираясь на важную встречу, уделите особое внимание своему внешнем виду: чтобы хорошо выглядеть, вам придется очень постараться. Воздержитесь сегодня от покупки одежды – рискуете приобрести то, что в ближайшее время вам разонравится.

Этот день обещает быть довольно непростым, зато удачным. Достижение даже скромных результатов потребует от вас значительных усилий, но у вас хватит энергии для преодоления любых преград, и в итоге вы обязательно своего добьетесь. В районе обеда вероятно какое-то странное совпадение, благодаря которому вы по-другому взглянете на ставшие привычными вещи и сможете по-новому оценить события недавнего прошлого. Вторая половина дня благоприятна для важных встреч и деловых переговоров: не исключено, что вы получите очень толковые советы. Вечером вам удастся успешно решить какую-то семейную проблему.

Этот день будет наполнен волнениями и переживаниями, которые зачастую будут лишены всяких оснований, но вы станете беспокоиться о том, на что в другое время вовсе бы не обратили внимания. В самых редких случаях проблемы будут действительно реальны, однако и они будут не настолько серьезными, как вам может показаться. Постарайтесь сохранять хладнокровие и больше действуйте: так ваши шансы на успех будут выше. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, которые позволят сделать приятные покупки. Также в этот день вероятно восстановление какой-то старой связи, если, конечно, вы сами этого захотите и проявите инициативу.

В стремлении как можно быстрей получить желаемое, вы станете торопиться и пытаться сделать как можно больше за короткое время. Не исключено, что это действительно поможет оставить всех соперников и конкурентов далеко позади и раньше всех добиться нужного результата, однако более вероятен другой вариант: вы сделаете массу ошибок и просчетов. Сбавьте обороты, как следует разберитесь в ситуации и продумайте каждый свой шаг. Финансовая картина неблагоприятная: воздержитесь от крупных покупок и не вкладывайте деньги в необдуманные проекты, особенно – чужие.