В берлинской в штаб-квартире Rammstein разбили окна
Неизвестные напали на штаб-квартиру метал-группы Rammstein в Берлине. Об этом сообщает издание Kontrapolis.
В результате атаки в центральном офисе были разбиты окна, а само здание облито краской. Кроме того, на логотипе группы была оставлена надпись «нет сцены для преступника». Нападение подтвердили в берлинской полиции.
«Да, это правда. Мы можем подтвердить ночное нападение. Мы пока не можем предоставить никаких дополнительных подробностей. Служба безопасности проинформирована и взяла на себя ответственность», – сообщил представитель правоохранительных органов Берлина.
В данный момент немецкая полиция полагает, что атака была связана с обвинениями в адрес солиста группы Тилля Линдеманна.
Ранее в адрес Линдеманна поступило нескольких обвинений в сексуальных домогательствах, прокуратура Берлина начала проверку.
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