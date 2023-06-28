Неизвестные напали на штаб-квартиру метал-группы Rammstein в Берлине. Об этом сообщает издание Kontrapolis.

В результате атаки в центральном офисе были разбиты окна, а само здание облито краской. Кроме того, на логотипе группы была оставлена надпись «нет сцены для преступника». Нападение подтвердили в берлинской полиции.

«Да, это правда. Мы можем подтвердить ночное нападение. Мы пока не можем предоставить никаких дополнительных подробностей. Служба безопасности проинформирована и взяла на себя ответственность», – сообщил представитель правоохранительных органов Берлина.

В данный момент немецкая полиция полагает, что атака была связана с обвинениями в адрес солиста группы Тилля Линдеманна.