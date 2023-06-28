СМИ: Неизвестные разбили окна в штаб-квартире группы Rammstein в Берлине
Издание Kontrapolis вывесило на своем сайте заявление неизвестных о том, что окна в центральном офисе металл-группы Rammstein в Берлине разбиты в знак протеста против фронтмена Тилля Линдеманна, и что авторы солидаризируются "с пострадавшими от насилия Тилля Линдеманна".
Ранее некая Шелби Линн обвинила певца в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. Ее поддержали несколько женщин, которые, не называя свои фамилии, обратились в редакции радиостанций NDR и Süddeutsche Zeitung с обвинениями фронтмена в изнасиловании. Линдеманну пришлось нанять адвокатов, чтобы защищать в суде свою невиновность.
В заявлении неизвестных, выбивших окна в офисе Rammstein, говорится, что для таких преступников, как Линдеманн, "есть и будут последствия". Авторы в итоге призвали всех саботировать и предотвращать концерты Rammstein, назначенные в Берлине на 15, 16 и 18 июля.
Издание Bild со ссылкой на пресс-службу полиции подтвердило нападение и написало, что расследованием инцидента занялся отдел по внутренней безопасности.
Свои фото со следами избиения Линн опубликовала в соцсетях. Теперь экспертам в области судебной медицины предстоит определить, были ли синяки результатом насилия с чьей-либо стороны.