Издание Kontrapolis вывесило на своем сайте заявление неизвестных о том, что окна в центральном офисе металл-группы Rammstein в Берлине разбиты в знак протеста против фронтмена Тилля Линдеманна, и что авторы солидаризируются "с пострадавшими от насилия Тилля Линдеманна".

Ранее некая Шелби Линн обвинила певца в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. Ее поддержали несколько женщин, которые, не называя свои фамилии, обратились в редакции радиостанций NDR и Süddeutsche Zeitung с обвинениями фронтмена в изнасиловании. Линдеманну пришлось нанять адвокатов, чтобы защищать в суде свою невиновность.

В заявлении неизвестных, выбивших окна в офисе Rammstein, говорится, что для таких преступников, как Линдеманн, "есть и будут последствия". Авторы в итоге призвали всех саботировать и предотвращать концерты Rammstein, назначенные в Берлине на 15, 16 и 18 июля.

Издание Bild со ссылкой на пресс-службу полиции подтвердило нападение и написало, что расследованием инцидента занялся отдел по внутренней безопасности.