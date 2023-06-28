Стал известен гонорар Мартиросяна за выступление на корпоративах

Шоумен Гарик Мартиросян снова начнет выступать на корпоративах и частных вечеринках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С сентября 2023 года, по данным издания, Мартиросян готов выступать за €120 тыс. (около 11 млн руб.)

Кроме того, в райдере якобы предусмотрены 100 тыс. руб. на еду, напитки и хороший микрофон для звезды. При этом, по уточняют авторы канала, артист не будет предварительно встречаться и фотографироваться с заказчиком и гостями.

Кроме того, добавили в Mash, райдер предусматривает 15 тыс. руб. за автора, который напишет сценарий и поместит туда актуальные шутки.