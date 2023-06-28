Ксения Бородина рассказала о самой ненавистной мужской черте

Ведущая Ксения Бородина рассказала о самом ненавистном, по ее мнению, мужском пороке. Оказывается, ведущую не так беспокоит супружеская неверность или какая-либо другая отрицательная черта во взаимоотношениях.

По ее словам, больше всего из множества недугов она не любит мужской храп.

«Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было это сразу знать, даже не знакомилась бы», — заявила телеведущая в своем микроблоге.