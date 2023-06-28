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Ксения Бородина рассказала о самой ненавистной мужской черте

Ведущая Ксения Бородина рассказала о самом ненавистном, по ее мнению, мужском пороке. Оказывается, ведущую не так беспокоит супружеская неверность или какая-либо другая отрицательная черта во взаимоотношениях.

Ксения Бородина рассказала о самой ненавистной мужской черте
© РИА Новости

По ее словам, больше всего из множества недугов она не любит мужской храп.

«Ненавижу, когда мужики храпят, если бы можно было это сразу знать, даже не знакомилась бы», — заявила телеведущая в своем микроблоге.

Что касается партнеров, которые не храпят, то она считает их идеальными. Напомним, Бородина была дважды замужем. Первым ее супругом был предприниматель Юрий Будагов, а вторым — Курбан Омаров. Сегодня она самостоятельно воспитывает двух дочерей.