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Михаил Боярский вспомнил о своих заработках в СССР

Актер Михаил Боярский назвал свои заработки в СССР «ничтожными».

Михаил Боярский вспомнил о своих заработках в СССР
© РИА Новости

О своих актерских заработках в СССР вспомнил в интервью «Мосленте» Михаил Боярский. Он назвал себя добытчиком в семье, но отметил, что зарабатывал «ничтожные» деньги.

«Мы-то, собственно, ничего и не заработали — большую часть пропили, ну, а сдачу… тоже пропили, ничего не осталось», — рассказал актер о съемках в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Он назвал свой тогдашний гонорар «жалкой подачкой» в сравнении с тем, что зарабатывают актеры сегодня.

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Ранее размер своих первых гонораров назвал актер Гоша Куценко. Он сообщил, что в 1990-х получал семь рублей за съемочный день.

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