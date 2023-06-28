Стало известно, где Пугачева проведет остаток лета

«Там она много лет летом снимает виллу, и этот год не станет исключением», — заявила она.

Напомним, что Примадонна покинула Россию еще в 2022 году и обосновалась в Израиле. В последний раз она прибыла в страну, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Однако она не только посетила похороны, но и решила ряд деловых вопросов. В частности, Примадонна закрыла последний бизнес, отказавшись от продажи обуви и аксессуаров под своим именем.