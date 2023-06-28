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Стало известно, где Пугачева проведет остаток лета

Живущая в Израиле певица Алла Пугачева планирует на остаток лета уехать в Юрмалу. Об этом сообщает «Дни.ру».

Стало известно, где Пугачева проведет остаток лета
© ТАСС

Кроме отдыха Примадонна примет участие в фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма Рандеву Юрмала», который запланирован на 26-30 июля в концертном зале «Дзинтари».

По словам актрисы Алены Кравец, выбор обусловлен и предпочтениями Пугачевой в климате. Жаркая погода средиземноморье подходит ей хуже, чем балтийская прохлада.

«Там она много лет летом снимает виллу, и этот год не станет исключением», — заявила она.

Напомним, что Примадонна покинула Россию еще в 2022 году и обосновалась в Израиле. В последний раз она прибыла в страну, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Однако она не только посетила похороны, но и решила ряд деловых вопросов. В частности, Примадонна закрыла последний бизнес, отказавшись от продажи обуви и аксессуаров под своим именем.

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