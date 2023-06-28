Сергей Зверев пожаловался, что ему не хватает 1 млн рублей в месяц

«Мне всегда не будет хватать денег, которых, как известно, много не бывает. А мне и подавно — чем больше, тем лучше, ведь всем сейчас тяжело. Не люблю, когда эконом-класс, мне нравится, когда богато, гламурно все», — рассказал Сергей.