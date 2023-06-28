Сергей Зверев пожаловался, что ему не хватает 1 млн рублей в месяц
59-летний стилист Сергей Зверев ответил на вопрос портала «Дни.ру» о том, на какие средства он сейчас существует.
Ранее артист владел салоном красоты, выступал с концертами, выигрывал конкурсы по парикмахерскому искусству. Но сейчас это все в прошлом, а до официальной пенсии ему еще несколько лет.
«Мне всегда не будет хватать денег, которых, как известно, много не бывает. А мне и подавно — чем больше, тем лучше, ведь всем сейчас тяжело. Не люблю, когда эконом-класс, мне нравится, когда богато, гламурно все», — рассказал Сергей.
По его словам, на различные модные аксессуары, очки и шляпы ему не хватает даже миллиона рублей в месяц.
«Миллиона даже мне мало! Буду как брошенный какой-то! На эти деньги вообще невозможно прожить же! А я же еще всем помогаю!».