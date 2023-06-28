Лобода вступила в перепалку с протестующими против ее концертов в Харькове

Певица Светлана Лобода вступила в Харькове в перепалку с 16-летней девушкой, которая пришла на ее уличный концерт с протестным плакатом "Харьков без Лободы", сообщает Telegram-канал НеМалахов.

© Телеканал «Интер»/LOBODA/YouTube.com

"Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Ну кто дал тебе денег?" - стала спрашивать Лобода на глазах у толпы. В ответ девушка заявила, что не верит в фальшивый патриотизм певицы. Из толпы в адрес певицы прозвучали выкрики: "Украина без Лободы!"

Ранее сообщалось, что концерт певицы Лободы в Киеве был отменен из-за волны критики со стороны местного населения. Политолог Богдан Безпалько заявил, что этот инцидент показал отношение украинцев ко всем, кто хоть как-то был связан с Россией.