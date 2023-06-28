Алсу призналась, что считает свое 40-летие «зрелой молодостью»

Певица Алсу отпраздновала 40-й юбилей 27 июня. По словамисполнительницы, эта цифра ее не пугает, и свой возраст она даже считает преимуществом.

Алсу уверена, что у нее наступил период «зрелой молодости».За четыре десятка певица успела многое пережить, благодаря чему стала более осознанной личностью. Теперь, по ее словам, она понимает собственные цели, желания и наслаждаетсясвоей женственностью.

«Меня совершенно не пугает эта цифра!» — заявила Алсу.