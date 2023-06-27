Лепс заработал 35 млн рублей благодаря своему продюсерскому центру

Отмечается, что певец зарегистрировал фирму в 2011 году, чтобы продюсировать начинающих музыкантов и проводить различные концерты и шоу. Учредителем компании является Григорий Лепс, а ближайший помощник музыканта Владимир Урюпин стал генеральным директором. Как сообщает издание, среди артистов лейбла на сайте указана только группа COSMOS girls, в которой выступает дочь Лепса Ева.

Григорий Лепс был женат на танцовщице Анне Шаплыковой, пара рассталась после 20 лет совместной жизни, их брак был официально расторгнут 20 декабря 2021 года. У экс-супругов трое общих детей: помимо 21-летней Евы и 16-летней Николь они воспитывают 13-летнего сына Ивана. Певец винит в разводе только себя, он рассказывал, что «в очень некрасивой форме обидел жену», которая не выдержала такого предательства.