Садальский осудил директора «Ленкома» за слова о замене Чуриковой

«Еще недавно горе-директор Варшавер с гордостью объявил — нашел замену (смешно) Инне Чуриковой и пригласил в театр ослепительного таланта (правда) актрису Васильеву на роль Марьи Андреевны в «Ревизоре» в постановке Марата Гацалова , обладателя престижных театральных премий», — написал Садальский.

Он процитировал слова гендиректора «Ленкома» о том, что Варшавер предлагал кандидатуру Татьяны Васильевой еще при жизни Марка Захарова. Однако, по словам Варшавера, Инна Чурикова была возмущена этим предложением, поэтому Васильеву до сих пор в театр не приглашали.