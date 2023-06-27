Концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте отменили после жалобы Наргиз

Концерт российской певицы Ирины Дубцовой отменили в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает местное издание UPL.

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Концерт отменили после жалобы певицы Наргиз, причины отмены не уточняются.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на "уродов" в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. После критики в адрес российской политики Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.