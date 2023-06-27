Суд вынес решение по долгу Пугачевой за дачу

С певицы Аллы Пугачевой не стали взыскивать около 50 тысяч рублей долга за пользование земельным участком в Солнечногорске. Такое решение по даче артистки принял Тверской районный суд Москвы, передает ТАСС.

«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М. Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю», — сообщили собеседники агентства.

О задолженности Пугачевой стало известно 25 мая. Выяснилось, что артистка арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию, и на нее подали в суд.

Тверской районный суд Москвы обязал певицу выплатить задолженность — ее сумма достигла 44,4 тысячи рублей за период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го, а также была начислена пеня почти в семь тысяч рублей.