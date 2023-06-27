Анфиса Чехова рассказала, почему постоянно целует сына в губы

Звезда призналась, что была недолюбленным ребенком.

Телеведущая Анфиса Чехова не так часто делится видео со своим 11-летним сыном Соломоном.

Так, на недавнем ролике знаменитость купается с наследником в бассейне, а потом берет его на руки и целует в губы.

Подписчики звезды ужаснулись от увиденного. По их мнению, нельзя целовать своего ребенка прямо в губы. Чехова же отметила, что не считает зазорным то, что она целует Соломона в губы. По ее словам, она так проявляет любовь к своему ребенку.

«Да, он целуется со мной. Он сам приходит ко мне и целуется. Но я его хочу постоянно целовать», — сказала она в интервью с Натальей Подольской.