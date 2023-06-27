Анфиса Чехова рассказала, почему постоянно целует сына в губы
Звезда призналась, что была недолюбленным ребенком.
Телеведущая Анфиса Чехова не так часто делится видео со своим 11-летним сыном Соломоном.
Так, на недавнем ролике знаменитость купается с наследником в бассейне, а потом берет его на руки и целует в губы.
Подписчики звезды ужаснулись от увиденного. По их мнению, нельзя целовать своего ребенка прямо в губы. Чехова же отметила, что не считает зазорным то, что она целует Соломона в губы. По ее словам, она так проявляет любовь к своему ребенку.
«Да, он целуется со мной. Он сам приходит ко мне и целуется. Но я его хочу постоянно целовать», — сказала она в интервью с Натальей Подольской.
Также Анфиса добавила, что никакие психологи не запретят ей именно так проявлять чувства к своему наследнику. Помимо этого, телеведущая призналась, что в детстве ее мало целовали и редко говорили, что любят. Анфиса добавила, что до сих пор не слышит слов любви от своей матери.