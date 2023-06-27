Певица Слава рассказала, что к ней приставал Орландо Блум

Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала о знакомстве с актером Орландо Блумом. Как сообщает «Пятый канал», в своем личном блоге она заявила, что встреча произошла на благотворительном вечере единственного президента СССР Михаила Горбачева.

По ее словам, артист к ней приставал. Кроме того, такой же интерес к ней якобы проявлял солист группы Duran Duran, однако не уточнила, какой именно.

«Бабуля была нарасхват!» — засмеялась Слава.

Напомним, что более 18 лет Сланевская прожила с бизнесменом Анатолием Данилицким. Он был на 28 лет старше Славы. Сейчас пара не вместе, однако у них осталась общая дочь Антонина. Также у певицы есть дочь Александра, которая родилась от другого мужчины. В этом году она родила певице внучку.