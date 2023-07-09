Зрелая молодость: как сегодня выглядит Алсу
27 июня исполнилось 40 лет одной из самых успешных музыкальных исполнительниц современной России — Алсу. Карьера певицы началась в 1998 году, когда еще совсем юная артистка записала два сингла «Зимний сон» и «Иногда». Релиз получился настолько удачным, что эти треки до сих пор являются ее визитной карточкой.
Свой первый альбом Алсу выпустила уже в следующем году. За первые 6 месяцев пластинка разошлась тиражом свыше 700 000 копий. Популярность Алсу в России устойчиво росла и в 2000 году она стала исполнителем от нашей страны на конкурсе песни «Евровидение», проходившем в Стокгольме. Певица заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В марте 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Свадьба отличалась большим размахом торжеств. Свидетельство о браке получили из рук мэра Москвы Юрия Лужкова, а от родителей и гостей получили в подарок деньги, загородный дом в Москве, ювелирные украшения, автомобиль «Бентли».
В браке Алсу родила троих детей — дочь Сафину (2006), дочь Микеллу (2008) и сына Рафаэля (2016).
«40!!! Что хочу сказать.. Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость», — написала певица у себя на странице в социальных сетях (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Как менялась одна из самых популярных музыкальных исполнительниц России — в галерее «Рамблера».