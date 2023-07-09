Зрелая молодость: как сегодня выглядит Алсу

27 июня исполнилось 40 лет одной из самых успешных музыкальных исполнительниц современной России — Алсу. Карьера певицы началась в 1998 году, когда еще совсем юная артистка записала два сингла «Зимний сон» и «Иногда». Релиз получился настолько удачным, что эти треки до сих пор являются ее визитной карточкой.