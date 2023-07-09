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Зрелая молодость: как сегодня выглядит Алсу

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Певица Алсу в 1999 году 
© РИА Новости
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Испанский певец Энрике Иглесиас спел дуэтом с российской певицей Алсу в Москве, 2000 год 
© ТАСС
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Певица Алсу раздает поклонникам автографы перед церемонией вручения первой телевизионной музыкальной премии "Муз-ТВ 2003", которая прошла вчера в столичном комплексе "Олимпийский" 
© ТАСС
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Популярная певица Алсу у себя дома, 2004 год 
© globallookpress.com

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Певица Алсу во время съемки новогоднего поздравления перед началом концерта «Песня года 2006» в СК «Олимпийский» 
© ТАСС
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Певица Алсу с супругом бизнесменом Яном Абрамовым началом праздничного шоу в Кремлевском дворце, 2010 год 
© ТАСС
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Певцы Алсу и Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010" 
© РИА Новости
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Фотография из соцсетей 
© Соцсети
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Певица Алсу у себя дома, 2016 год 
© globallookpress.com

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Певица Алсу за кулисами церемонии награждения премии "Марка №1 в России" в Государственном Кремлевском дворце, 2018 год 
© ТАСС
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Фотография из соцсетей  
© Соцсети
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Певица Алсу на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21 
© РИА Новости
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Певица Алсу за кулисами церемонии награждения премии "Марка №1 в России" в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год 
© ТАСС
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Фотография из соцсетей Алсу, опубликованная в день рождения певицы 
© Соцсети

    27 июня исполнилось 40 лет одной из самых успешных музыкальных исполнительниц современной России — Алсу. Карьера певицы началась в 1998 году, когда еще совсем юная артистка записала два сингла «Зимний сон» и «Иногда». Релиз получился настолько удачным, что эти треки до сих пор являются ее визитной карточкой.

    Свой первый альбом Алсу выпустила уже в следующем году. За первые 6 месяцев пластинка разошлась тиражом свыше 700 000 копий. Популярность Алсу в России устойчиво росла и в 2000 году она стала исполнителем от нашей страны на конкурсе песни «Евровидение», проходившем в Стокгольме. Певица заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».

    В марте 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Свадьба отличалась большим размахом торжеств. Свидетельство о браке получили из рук мэра Москвы Юрия Лужкова, а от родителей и гостей получили в подарок деньги, загородный дом в Москве, ювелирные украшения, автомобиль «Бентли».

    В браке Алсу родила троих детей — дочь Сафину (2006), дочь Микеллу (2008) и сына Рафаэля (2016).

    «40!!! Что хочу сказать.. Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость», — написала певица у себя на странице в социальных сетях (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

    Как менялась одна из самых популярных музыкальных исполнительниц России — в галерее «Рамблера».

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