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Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за чрезмерного шума

Тейлор Свифт вынуждена отказаться от выступления в Брюсселе в 2024 году в рамках европейской части мирового турне The Eras Tour из-за опасений общественности, что шум от ее концерта побеспокоит жителей города. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph.

Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за чрезмерного шума
© globallookpress.com

Согласно заявлению организаторов гастролей Greenhouse Talent, Брюссель исключен из программы турне "из-за угрозы шумового загрязнения". Изначально выступление певицы планировалось на столичном стадионе имени короля Бодуэна вместимостью 50 тыс. зрителей, где ранее состоялись шоу Бейонсе, а также The Rolling Stones и Coldplay. Отмена концерта вызвала недоумение фанатов Свифт.

Турне Свифт стартовало в марте 2023 года в Латинской Америке и США. Обладательница 12 премий Grammy отправится в Европу в мае будущего года и выступит, в частности, в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Певица исполняет более 40 песен из последних альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.