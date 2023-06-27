Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за чрезмерного шума

Тейлор Свифт вынуждена отказаться от выступления в Брюсселе в 2024 году в рамках европейской части мирового турне The Eras Tour из-за опасений общественности, что шум от ее концерта побеспокоит жителей города. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph.

Согласно заявлению организаторов гастролей Greenhouse Talent, Брюссель исключен из программы турне "из-за угрозы шумового загрязнения". Изначально выступление певицы планировалось на столичном стадионе имени короля Бодуэна вместимостью 50 тыс. зрителей, где ранее состоялись шоу Бейонсе, а также The Rolling Stones и Coldplay. Отмена концерта вызвала недоумение фанатов Свифт.