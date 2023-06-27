Валерия не видела мемов с Иосифом Пригожиным и ЧВК «Вагнер»

"Валерия - удивительный человек! Она увлечена йогой, спортом, семьей и внучкой. Находит время, чтобы учить языки. Занимается французским и итальянским. Так что она занята, у нее нет времени на подобные вещи, чтобы на них сосредоточиться", - отметил Пригожин.