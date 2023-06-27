Валерия не видела мемов с Иосифом Пригожиным и ЧВК «Вагнер»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Валерии нет времени на просмотр мемов с ним
Певица Валерия не видела мемов с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом он рассказал в беседе с Woman.ru.
"Валерия - удивительный человек! Она увлечена йогой, спортом, семьей и внучкой. Находит время, чтобы учить языки. Занимается французским и итальянским. Так что она занята, у нее нет времени на подобные вещи, чтобы на них сосредоточиться", - отметил Пригожин.
По словам продюсера, супруга не в курсе всей сложившейся ситуации.
"Мне кажется, что Валерия вовсе не понимает, наверное, что происходит вокруг, почему такая путаница. Как и большинство людей в нашей стране. Дома мы стараемся не обсуждать все этого, не допускать", - заявил шоумен.
Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами России ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых глава ЧВК "Вагнер" заявил о решении развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
На фоне этих событий в сети появилось множество мемов с участием Иосифа и Евгения Пригожиных. Под последним постом продюсера в Instagram пользователи опубликовали тысячи шуток.
Ранее представитель Дианы Арбениной опроверг отмену концерта "Ночных снайперов" в Ростове-на-Дону.