Филипп Киркоров призвал россиян сплотиться

Филипп Киркоров призвал россиян стать более сплоченными
Эстрадный певец и народный артист России Филипп Киркоров выразил свою любовь к Родине и призвал соотечественников к единству в своем Telegram-канале. Как россиянин и отец двух детей, проживающих в Москве, он подчеркнул важность сплоченности вокруг нашей страны и президента. Киркоров убежден, что единство народа обеспечит великую поддержку нашим военнослужащим и спокойствие на передовой.
Музыкант напомнил, что «мы можем иметь различные взгляды, религии и истории, но у нас есть то, что объединяет всех нас: одна Родина, один язык, один президент». Он заключил, что только когда у россиян все будет спокойно внутри, «наши герои на передовой смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей».
Поддержка и реакция на комментарий Киркорова в социальных сетях были положительными, многие выразили свою поддержку единению народа.
В прошлом году Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму с подарками и пригласил солдат на свой концерт, выразив тем самым свою поддержку участникам спецоперации. В апреле он также заявил, что выражает свой патриотизм в своих песнях и концертах в родной стране.