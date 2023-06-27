Филипп Киркоров призвал россиян сплотиться

Эстрадный певец и народный артист России Филипп Киркоров выразил свою любовь к Родине и призвал соотечественников к единству в своем Telegram-канале. Как россиянин и отец двух детей, проживающих в Москве, он подчеркнул важность сплоченности вокруг нашей страны и президента. Киркоров убежден, что единство народа обеспечит великую поддержку нашим военнослужащим и спокойствие на передовой.

Музыкант напомнил, что «мы можем иметь различные взгляды, религии и истории, но у нас есть то, что объединяет всех нас: одна Родина, один язык, один президент». Он заключил, что только когда у россиян все будет спокойно внутри, «наши герои на передовой смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей».

Поддержка и реакция на комментарий Киркорова в социальных сетях были положительными, многие выразили свою поддержку единению народа.