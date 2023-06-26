Гагарина рассказала о борьбе с лишним весом
Певица Полина Гагарина рассказала о своей борьбе с лишним весом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам 36-летняя певицы, сейчас она тратит много времени на тренировки, которые помогают поддерживать форму. Но так было не всегда – певица дважды была беременна, и каждый раз она из-за этого набирала много лишнего веса.
«Я два раза поправлялась на 30 килограммов. И два раза я их скидывала. Так почему-то заложено природой во мне и причем, я не понимаю, как это возможно. Потому что вот эта грудь «минус ноль» раздувалась до восьмого размера», – рассказала Гагарина.
Певица также добавила, что после родов ей приходилось несколько месяцев бороться с лишним весом. В этом Гагариной помог пилатес и раздельное питание. Например, после рождения первого ребёнка певица сбросила 40 килограммов.
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