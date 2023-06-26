Артисты Большого театра попросили помощи у Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова у себя в социальных сетях заявила, что артисты Большого театра обратились к ней за помощью. Причиной стал вопрос с выплатой пенсий.

«Сегодня нам на рабочий телефон поступило анонимное сообщение и статья, в которой артисты Большого театра выражают свое возмущение руководством театра, в том, что оно не защищает их интересы. Вопрос касается пенсий. И я готова встать на защиту артистов театра, поскольку и сама оказалась в такой же ситуации», — сказала Волочкова.

По ее словам, проблема заключается в том, что артисты, заканчивающие свою карьеру, могут рассчитывать на выплаты только спустя пять лет.

«А как им жить эти пять лет? Артисты балета — это люди, которые кладут свое здоровье, силы и всю свою жизнь, чтобы светить для людей и создавать славу театра. Они не имеют другой профессии», — добавила балерина.

Также Волочкова указала, что в статье многие артисты признавались, что боятся назвать свои имена по причине гнета со стороны руководства театра. В связи с этим балерина выразила готовность возглавить движение артистов и отстаивать справедливость. В частности, она намерена предать огласке данную ситуацию, призвав обратиться в Госдуму с коллективным письмом и просьбой назначить встречу по этому поводу, где непосредственно выступить с инициативой о внесении правок в закон о пенсиях артистов балета.