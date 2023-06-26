Отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове опровергли

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» состоится 27 июня, несмотря на сообщения о его отмене. Об этом сообщил сотрудник культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону.

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что концерт отменен. Руководство площадки опровергло это утверждение. Исполнительница Диана Арбенина ранее сообщила о причинах отмены концерта группы «Ночные снайперы» в Кузбассе, опубликовав сообщение от организаторов, в котором они отказались сотрудничать с ее музыкальным коллективом. Певица 5 июня объявила о переносе концертов из-за состояния своего здоровья и призвала СМИ не распространять ложную информацию о ее деятельности. Она также подчеркнула, что намерена остаться в России и продолжать выступать для своих слушателей.